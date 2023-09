Irene und Anton Latkowski feiern Goldene Hochzeit In der Stadt Grevenbroich eine neue Heimat gefunden

Irene Latowski (68) wurde in Bolkenheim (Bolkow) in Polen geboren und machte nach der Schule eine Ausbildung in einer Molkerei. Später arbeitete sie in einer Weberei, in der Stoffe produziert wurden. Anton Latowski (75) wurde in Würgsdorf, einem Nachbarort von Bolkow, geboren und machte dort eine Ausbildung zum Dreher und Schlosser.