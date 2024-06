Ehejubiläum in Grevenbroich-Elsen Goldhochzeitspaar lernte sich auf dem Finanzamt kennen

Peter Reibel wuchs mit zwei Geschwistern in Elsen auf. Nach der Volks- und Handelsschule absolvierte er eine Ausbildung beim Finanzamt Grevenbroich, wo er 48 Jahre bis zur Pensionierung blieb. Seine Ehefrau Ingeborg erblickte in Noithausen das Licht der Welt und wuchs in Orken mit fünf Geschwistern auf. Nach der Volksschule arbeitete sie in einer Spinnerei, bildete sich über die Volkshochschule weiter und wechselte schließlich zum Finanzamt, wo sie ihren späteren Ehemann kennenlernte.