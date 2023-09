Goldene Hochzeit in Elfgen Bei einer Party in Belmen die große Liebe gefunden

Friedbert Planker (75) wuchs in Belmen auf. Nach der Volksschule machte er eine Lehre als Landmaschinenmechaniker in Sasserath. Den Meister baute er in insgesamt drei Berufen, um schließlich 30 Jahre für VW und Audi Vertragswerkstätten zu betreuen. Seine Frau Sibille (69) stammt aus Allrath. Nach der Handelsschule absolvierte sie eine kaufmännische Lehre beim Bauunternehmen Krahwinkel. In der Schule hörte sie zum ersten Mal vom Dorf Belmen. Spontan wurde sie zu Plankers mitgenommen, wo im Sommer 1972 eine Party stieg. Dort traf sie ihren künftigen Mann.