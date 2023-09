Goldhochzeit in der Südstadt Ehejubilare lernten sich am Arbeitsplatz kennen und lieben

Beide erinnern sich gerne an Familienurlaube auf dem Bauernhof, in Bayern oder an der Nordsee. Als Paar bereisten sie alle Länder Europas und viele in der Ferne. Später standen mit der großen Familie gemeinsame Urlaube an. Aktiv sind beide im Kegelclub „Stina Light“, der sich monatlich in der Gaststätte „En de Spetz“ in Neuenhausen trifft. „Dazu gehören wir seit 1992“, erzählt Walter Romanski, der Fan des 1. FC Köln ist.