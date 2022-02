Kurioser Fund in Grevenbroich : Drei große Goldfische an der Jägerhof-Tankstelle ausgesetzt

Kurioser Fund: An der Jägerhof-Tankstelle in Hülchrath wurden drei Goldfische ausgesetzt (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Hülchrath Als Nazia Nalca am späten Freitag Nachmittag das Scheibenwisch-Wasser an ihrer Tankstelle am Jägerhof wechseln wollte, bekam sie einen Riesenschrecken. Kaum hatte sie mit einer Hand in den Eimer gelangt, sprang ihr ein kapitaler Goldfisch entgegen. Eine sonderbare Begegnung.

„Ich bin richtiggehend zusammengezuckt“, schildert die Pächterin. „Denn wer vermutet schon einen Fisch im Wischwasser?“ Beim genauen Hinsehen stellte sie fest: Nicht nur ein Fisch, sondern gleich drei orangefarbene Tiere schwammen munter im Eimer herum. Und Nalca fragt sich nach wie vor: Wie kamen die da bloß hin?

Dass Hunde und Katzen vor allem in der Ferienzeit an Tankstellen ausgesetzt werden, kommt vor. Aber Goldfische? „Das hätte ich bis Freitag für einen Witz gehalten“, sagt die Tankstellenpächterin. Nach wie vor ist unklar, wer die etwa 20 Zentimeter großen Flossentiere mitsamt Futter in den an den Zapfsäulen stehenden Wassereimer plumpsen ließ. Nazia Nalca checkte zwar die Aufnahmen der Überwachungskameras ihrer Tankstelle, konnte darauf aber nichts Verdächtiges erkennen.

Die Pächterin informierte einen Bekannten, der bei der Polizei arbeitet, über die ungewöhnliche Fundtiere. „Er wollte mir zunächst keinen Glauben schenken, verständigte dann aber die Feuerwehr“, berichtet die Geschäftsfrau. Die Helfer wiederum informierten wiederum den für solche Fälle zuständigen Bereitschaftsdienst des städtischen Ordnungsamtes.

Fachdienstleiter Thomas Lemke gelang es nach etlichen Telefonaten, die drei Tiere an ein Unternehmen aus Grevenbroich zu übergeben, das sich bestens mit Zierfischen auskennt. „Die Fundtiere dürfen sich nun über ein neues Zuhause mit frischem Wasser und weiteren Artgenossen freuen – ohne Schwamm und Fensterleder, versteht sich“, resümiert Ordnungsdezernent Claus Ropertz mit einem Augenzwinkern.

