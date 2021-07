Wirtschaft in Grevenbroich : Installateur Eugen Cieslak mit Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet

Neukirchen Überraschung für Eugen Cieslak: Der 80 Jahre alte Neukirchener wurde jetzt mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Wie er in der Nachbarschaft einen Nachfolger für seine Firma fand.

Eugen Cieslak wurde 1941 in Polen geboren. Seine Familie wurde im April 1943 nach Deutschland zwangsverschleppt. Nach der Befreiung durch die Alliierten folgten mehrere Lager-Aufenthalte, danach kam er in ein Jugendwohnheim in Düsseldorf. Im Alter von 15 Jahren konnte er eine Lehre beginnen und absolvierte 1959 die Gesellenprüfung zum Gas- und Wasserinstallateur. Anschließend arbeitete er als Geselle weiter in dem Betrieb in Düsseldorf. 1971 machte er seinen Meister, im selben Jahr konnte er den Betrieb übernehmen. 1981 absolvierte er auch die Meisterprüfung als Heizungsbauer.