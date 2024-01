Sayana Ranjan postet Bilder von ihrem Babybauch bei Instagram Model wird Mama - die Karriere geht aber weiter

So unabhängig, energiegeladen und umtriebig die 25 Jahre alte Grevenbroicherin normalerweise ist, so will sie auch nach der Geburt des Kindes neben dem Studium ein Online-Geschäft aufbauen, das sie in Teilen gemeinsam mit ihren Eltern bereits betreibt. Unter dem Label „Purethentic“ – englisch pure wie rein und (au)thentic wie authentisch – werden bereits Dekorationsgegenstände für traditionelle, hinduistische Hochzeiten angeboten. „Und wir werden in Kürze ein Haar-Pflegeprodukt unter diesem Label auf den Markt bringen“, kündigt die Jung-Unternehmerin an. Möglicherweise werde es irgendwann auch einen stationären Handel geben, aber die Zukunft liege in der Online-Vermarktung – dabei setzt die Grevenbroicherin vor allem auf die Social-Media-Kanäle.