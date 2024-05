Frühere GNTM-Finalistin aus Grevenbroich Model Sayana ist jetzt glückliche Mama

Große Freude und Dankbarkeit herrschen im Hause Ranjan in Grevenbroich: Sayana hat ihr erstes Kind bekommen. Krishna heißt ihr Sohn, der in der hinduistisch-tamilischen Tradition seiner Eltern und Großeltern willkommen geheißen und erzogen wird. Ein absolutes Wunschkind sei der schwarzhaarige Prachtjunge, berichtet Mama Sayana. Sie genießt immer noch eine gewisse Berühmtheit als Finalistin in der TV-Serie „Germany’s next Topmodel“, an der sie im Jahr 2019 teilgenommen hatte. Sayana will ihren Sohn aber vor der Öffentlichkeit schützen, betonen sie und ihr Ehemann Kajenthan, ein Banker aus Grevenbroich.