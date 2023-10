Hans und Gertrud Steins seit 70 Jahren verheiratet Kapellener Ehepaar feiert seltenes Fest der Gnadenhochzeit

Gertrud Steins (89) wurde in Königsberg geboren und wuchs mit fünf Geschwistern in Dortmund auf. Nach der Schule arbeitete sie im Service eines Ausflugslokals, wo sie 1951 ihren späteren Mann Hans kennenlernte – einen waschechten Kapellener, der mit elf Geschwistern an der Stadionstraße groß wurde. Als Steins im Auftrag seiner Firma eine Brücke in Dortmund baute, traf er auf seine spätere Ehefrau, die ihm im Ausflugslokal das Essen servierte.