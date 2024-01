Karneval 2023 in Grevenbroich Stadt erteilt Glasverbot vor den jecken Partyzelten

Das Glasverbot – das vor dem Zelt der Gustorfer Jecken schon seit einigen Jahren gilt – wurde 2023 erstmals auch für den Marktplatz in Wevelinghoven ausgesprochen. Dort steigen an den tollen Tagen gleich zwei große Feten: am Freitag „Karneval total“, am Samstag „Da simmer dabei“. Erwartet werden jeweils bis zu 1500 Besucher. Vor allem 2019 und 2020 war es vor und während der Zeltveranstaltungen vermehrt zu Glasbruch gekommen – und auch Schnittverletzungen mussten behandelt werden.