Abschiedsfeier in Wevelinghoven : Gläubige sagen „Arrivederci, Kaplan Galetti“

Abschiedsfeier in Wevelinghoven

Wevelinghoven Mit einem fröhlichen Fest verabschiedete sich Niccolo Galetti jetzt von den Gläubigen aus dem Sendungsraum Grevenbroich-Rommerskirchen. Der Kaplan, der 2018 nach Grevenbroich kam, wird für drei Jahre nach München ziehen und dort promovieren. Danach wird er wieder ins Erzbistum Köln zurückkehren.

Vor dem Abschieds-Empfang im neuen Martinus-Forum, das in den italienischen Landesfarben geschmückt worden war, feierte Niccolo Galetti einen Gottesdienst in der Wevelinghovener Pfarrkirche. Konzelebranten waren Pfarrvikar Christoph Reck, Kaplan Burkhard Schuster und der Leitende Pfarrer Meik Schirpenbach, der Galetti für „seine frischen Ideen“ lobte, die er in das Seelsorgeteam einbrachte.