Villa Erckens in Grevenbroich : Gitarrenwochen werden wieder international – und viel weiblicher

Grevenbroich Renommiert ist die Veranstaltungsreihe, beim Publikum überaus beleibt und ein einzigartiges Format: Die von Kulturamtschef Stefan Pelzer-Florack entwickelten und betreuten Grevenbroicher Gitarrenwochen.

Ein Selbstläufer aber ist die Reihe, die in diesem Herbst zum elften Mal stattfinden wird, nicht. „Das ist kein Automatismus. Ich strenge mich immer an, damit sie funktioniert“, erklärt der Organisator. Weil die Reihe „eben ganz bewusst kein Festival mit ausschließlicher klassischer Gitarre“ sei, sondern dieses Instrument in seiner „irren Vielfältigkeit“ von Rock über Jazz, Fusion oder Pop präsentiert wird, finden die Veranstaltungen in der Schlossstadt zu großen Beifall. „Es gibt sehr viele Anfragen seitens der Künstler“, beschreibt Pelzer-Florack die Flut von Bewerbungen. Weil der Organisator aber ein eigenes Konzept verfolgt und gerne Neues oder Ungehörtes auf die Bühne bringt, verfolgt er eigene Strategien.

So wird die elfte Ausgabe beispielsweise weiblicher. Mit der Amerikanerin Christie Lenée, Karlijn Langendijk aus Holland sowie der Deutschen Judith Beckedorf kommen zum ersten Mal drei der weltbesten Gitarristinnen zusammen. Sie wollen nicht nur unterhalten, das Trio versteht sich als Botschafterinnen, die per Musik Menschen zusammenbringen, und Netzwerkerinnen, die durch ihre Musik Zeichen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Musikwelt setzen wollen. „So richtig viele berühmte Gitarristinnen oder Bands, die den Namen der Gitarristin tragen, gibt es nicht“, weiß Stefan Pelzer-Florack. Auch Christina Lux wird dabei sein. Sie sang unter anderem mit Jule Neigel, Purple Schulz oder Edo Zanki, ging auf Tour mit „Fury in the Slaughterhouse“ und singt und komponiert ihre „ambitionierten, tiefsinnigen Texte“, längst selbst. Auch Udo Kloppke bereichert das Programm, „ein innovativer Gitarrist, der die Blues-Raggae-Weltmusik verbindet“.