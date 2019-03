„German Spring Night“ am 11. Mai : Gindorfer planen Party mit Oli P. und Stimmungs-Bands

„German Spring Night“ am 11. Mai

Gindorf Sie haben sich viel vorgenommen, die neun jungen Organisatoren aus Gindorf. Sie laden für den 11. Mai zur „Spring Night“ auf den Kirmesplatz an der Wassermühle.

Um „etwas Schwung ins Dorf zu bringen“, planen die Jungs um Philipp Pascher die „German Spring Night“, die am 11. Mai auf dem Kirmesplatz an der Wassermühle über die Bühne gehen soll. Um 17 Uhr geht’s los – und zwar mit Stargast Oli P.

Oli P., der mit Songs wie „Flugzeuge im Bauch“ echte Hits landete und vergangenen Dienstag sein TV-Comeback in der ARD feierte, ist das Zugpferd der Veranstaltung. „Auf ihn freuen wir uns ganz besonders“, sagt Mit-Organisator Sascha Köllen. Aber nicht nur: Stolz sind die Party-Macher auch darauf, einen gewissen „Ingo ohne Flamingo“ unter Vertrag genommen zu haben. Der Berliner Künstler, der mit einer Entenmaske auftritt, soll im Zelt für Hochstimmung sorgen.

Regio-Wettbewerb in Grevenbroich

Regio-Wettbewerb in Grevenbroich : Azubis ringen um deutschen Meistertitel

Umsiedlung ist schon in vollem Gange

Umsiedlung ist schon in vollem Gange : Tagebau Garzweiler wird jetzt mit Tempo ausgekohlt

Mit dabei sind auch die Bands „Fiasko“ und „Zack!“ sowie Norry, ein Andreas-Gabalier-Double. In den Pausen sorgen die Schürzenjäger-DJs in altbewährter Manier für gute Laune – und auch die Tanzgarde des „Sprötz-Trupps“ wird mit von der Partie sein. Durch das Programm wird Mario Bochinsky führen, der Sitzungspräsident der Gustorfer Karnevalisten.

„Alles ist organisiert“, sagt Mit-Organisator Maximilian Könen. Ein Sicherheitsdienst wurde engagiert, für die Beköstigung der Besucher werden die „Rauchmeister“ sorgen, und auch eine Cocktail-Bar wird es geben. Sobald die Show beendet ist, geht es zur After-Zelt-Party in die Gaststätte „Alt Gustorf“ – „dort wird es gegen Vorlage der Eintrittskarte einen Longdrink gratis geben“, sagt Philipp Pascher.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 23 Euro. Erhältlich sind die Tickets im Café Breiden, im Design-Studio Dembinski in Gindorf sowie bei der Provinzial und im Sonnenstudio in Gustorf.