Besondere Ehre für jungen Grevenbroicher Gindorfer Bruderschaftsprinz als Messdiener im Petersdom

Und tatsächlich: Das war möglich. Hoppe nahm die Herausforderung an und organisierte. Die große Überraschung traf Luca Peters dann kurz vor dem Einmarsch der Schützen-Wallfahrer in den Petersdom. Da stand Robert Hoppe plötzlich neben ihm, wie Luca Peters erzählt: „Er meinte ganz nebenbei: ,Gleich, wenn wir im Petersdom einmarschiert sind, biegen wir zwei nach links ab und gehen einmal in die Sakristei des Petersdoms’.“ Dieser Satz verfehlte nicht seine Wirkung. „Ich wusste vor lauter Aufregung gar nicht was ich sagen sollte“, berichtet der 16-Jährige: „Als wir dann in der Sakristei eintrafen, die selbst so groß ist wie eine kleine Kirche, warteten dort bereits die übrigen Erwachsenen-Messdiener aus dem Mönchengladbacher Bezirksbruderrat und unser Erzbischof.“