Aktion in Grevenbroich-Gindorf gestartet : Hunderte spenden Hilfsgüter für Flut-Opfer

Foto: Kandzorra, Christian 8 Bilder Grevenbroicher spenden für Opfer der Flutkatastrophe

Grevenbroich Bereits am Samstagmorgen sind die ersten Gespanne mit Hilfsgütern von Gindorf nach Erftstadt gefahren. Die Hilfsbereitschaft ist riesig – nicht nur bei den Schützen. Auch das THW ist im Krisengebiet aktiv.

Von Christian Kandzorra und Wiljo Piel

Riesige Resonanz hat am Samstag eine Spenden-Aktion der Gindorfer Schützen erfahren: Hunderte Grevenbroicher brachten ihnen Hilfsgüter für den Weitertransport in die Krisenregionen. Dass viele Bürger spenden würden, hatten die Sebastianer schon erwartet, als sie online den Aufruf starteten, den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen. Aber dass sich so viele an der Aktion beteiligen, überraschte am Samstagmorgen alle. Um 9 Uhr sollte es losgehen – da wurden die Organisatoren auf dem Betriebsgelände des „Gartenbauexpresses“ in Gindorf quasi überrannt.

Innerhalb weniger Minuten füllte sich die eigens leergeräumte Lagerhalle mit Kleidung, Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln und sogar Haushaltsgeräten. Sofort wurden die ersten Anhänger und Geländewagen mit Hilfsgütern gefüllt, wenige Minuten später rollten die ersten Transporter nach Erftstadt-Köttingen. „Die Spendenbereitschaft ist riesig“, sagte Frank Glaser am Vormittag. Er hatte seine Halle zur Verfügung gestellt, war sofort dabei, als die Bruderschaft um Oberst Thomas Schläger zur Hilfe aufrief.

Den ganzen Vormittag über mussten Helfer die Bürger auf Parkplätze am Kirmesplatz lotsen, für Ordnung im Gewusel sorgen. Auch als die Aktion um 13 Uhr abgebrochen wurde, wollten Grevenbroicher noch spenden. Der Andrang war enorm und wollte nicht abreißen. Robert Hoppe, Brudermeister der St.-Sebastianus-Bruderschaft, berichtete, dass der Aufruf bis zum Vormittag mehrere Tausend Nutzer erreicht hat. Auch er zeigte sich überrascht, dass so viele Bürger kommen: „Das zeugt von einer großen Hilfsbereitschaft.“

Als sich die Säcke mit Kleiderspenden in der Halle türmten, trat Hoppe in den sozialen Medien etwas auf die Bremse. Der Tenor: Kleidung ist genug da, Hygieneartikel und Lebensmittel werden gebraucht. Davon brachten die Grevenbroicher reichlich: kistenweise Mineralwasser, Lebensmittel-Konserven, Fertiggerichte, palettenweise stapelten sich Toilettenpapier- und Küchenrollen. Die Discounter Aldi und Netto in Gustorf/Gindorf meldeten derweil den Ausverkauf.

Unter den Helfern waren einige Schützen auch aus umliegenden Orten. Einen ganzen Einkaufswagen mit Wasser-Behältern brachte etwa Günter Winkler aus Wevelinghoven vorbei. Der Schütze war extra einkaufen, brachte zusätzlich Kanister und Schuhe nach Gindorf. „Ich helfe, weil mir auch immer geholfen wurde. Das ist eine Selbstverständlichkeit“, sagte Winkler.

Gegen 12 Uhr waren die ersten vier Transporter bereits auf dem Weg in die Krisenregionen – vollgepackt mit jeweils zehn Kubikmetern Hilfsgüter. „Unser Ziel ist es, die Dinge den Menschen vor Ort direkt zukommen zu lassen. Sie sollen am besten direkt den Menschen zugute kommen“, sagte Frank Glaser, in dessen Halle der Ausnahmezustand herrschte. Einige Greven­broicher brachten nicht nur Dinge für die schnelle Hilfe, sondern auch Material für Haushalte: So stand ein Backofen samt Herd bereit, auch andere Elektro-Geräte für die Küche.

Andere brachten Matratzen, wie etwa Anja Heister aus Elsen, die über eine Freundin auf die Aktion in Gindorf aufmerksam geworden war. Auch brachte sie ein paar Babysachen vorbei. Familie Wolin aus Frimmersdorf hatte gleich einen ganzen Anhänger vollgepackt und lud ihn beim „Gartenbauexpress“ für den Weitertransport in die Katastrophengebiete aus. „Ein Kindersitz, einige Spiele – wir wollen mit den Sachen helfen, die wir selbst noch für den Fall der Fälle eingelagert hatten“, sagte Dominik Wolin.

Je voller die Halle am Samstag wurde, desto stärker geriet eine Frage in den Fokus: Wohin mit all den Gütern? Denn in den Krisenregionen stießen die Hilfsorganisationen bereits durch Spenden aus zahlreichen anderen Orten an ihre Kapazitätsgrenzen. Es soll zu regelrechten Hilfsgüter-Transport-Staus auf den Zufahrtsstraßen gekommen sein, wie unsere Redaktion erfuhr. Dennoch machten sich einige Greven­broicher noch auf den Weg, insbesondere in die stark betroffene Region Erftstadt, die nur 50 Kilometer südlich liegt.

Weil die Spendenbereitschaft auch in Gindorf nicht abriss, klinkte sich der Krisenstab des Kreises um Kreisdirektor Dirk Brügge ein: Noch am Samstag wurde versucht, eine Halle am Berufsbildungszentrum an der Bergheimer Straße zum vor­übergehenden Lager für die Sachspenden umzufunktionieren.