Prachtvolle Residenz in Grevenbroich Tolles Broerfest in Gindorf mit einem Hauch von Mexiko

Doppelt hält besser: Das ist offenbar das Credo der Eheleute Hubert und Eleonore Jungverdorben. Sie waren bereits im Jahre 2010 das Königspaar in Gindorf und sind es jetzt wieder. Vor fünf Jahren, pünktlich zum 30. Hochzeitstag, gaben sie sich in Mexiko erneut das Jawort. Daran erinnert die prachtvolle Residenz im XXL-Format an der Friedensstraße mit einem Hauch von mexikanischer Baukunst mitten in Gindorf. Ebenfalls alles andere als gewöhnlich: Eleonore Jungverdorben musste nicht erst groß überredet werden – ganz im Gegenteil: „Ich war ja diejenige, die gesagt hat, dass mein Mann nochmal auf den Königsvogel schießen solle.“ Und sie hat auch eine Begründung parat für das erneute Königsspiel: „Damals war das gesamte Schützenfest total verregnet, keine einzige Parade konnte stattfinden.“ Dass es mit dem Wetter diesmal besser aussah, ist so selbstverständlich nicht. Bis vor kurzem war das Wetter noch so wie beim ersten Mal.