Förderprogramm im Rheinischen Revier „Gigawattpakt“ stellt 60 Millionen Euro für neue Fotovoltaik-Projekte zur Verfügung

Auch für die Stadt Grevenbroich ist dieses Programm interessant, sagt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Ohnehin ist vorgesehen, möglichst viele öffentliche Gebäude mit Sonnenkraftwerken auszustatten. Aktuell planen die Stadtbetriebe, die Dächer von drei Schulen mit Fotovoltaik auszurüsten. Der Anfang wird am Pascal-Gymnasium gemacht, dort soll bis Ende Juni eine Anlage mit 96 Kilowatt-Peak errichtet werden. Weitere Projekte sind an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und am Erasmus-Gymnasium geplant.