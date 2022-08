Weitere „Nosferatu“-Exemplare in Grevenbroich entdeckt : Giftspinne vor dem Schlafzimmer

Grevenbroich In Gustorf und Kapellen wurden weitere „Nosferatu“-Exemplare gesichtet. Die giftige Käuseljagdspinne ist im Stadtgebiet offensichtlich weit verbreitet.

Es war buchstäblich ein Schreck in der Morgenstunde: Als Dirk Bolz am Mittwoch den Rollladen seines Schlafzimmers lüftete, krabbelte eine auffällig stattliche Spinne vor seinen Augen. Das etwa sieben Zentimeter große Tier hatte ihr Netz vor der Fensterscheibe gesponnen – und stellte den Gustorfer damit vor die Frage: Was tun mit diesem Riesen-Vieh?

Angst vor der Giftspinne : So reagieren Sie richtig auf die Nosferatu und so hält man sie fern

Auch in Kapellen: Am Dienstagabend entdeckte Tobias Felten eine „Nosferatu“, die an seiner Küchenwand herumkrabbelte. „Ich habe schnell ein Glas darüber gestülpt und das Tier anschließend in den Garten gebracht“, schildert er. Was ihm auffiel: „Dieses Insekt ist sehr flink, kein Vergleich zu einer Kellerspinne, die man sonst häufig sieht.“