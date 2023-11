Neue Ausstellung in Grevenbroich Gieratherin zeigt ihre Malerei jetzt im Atelier der Gruppe „E1“

Bouchra Selent fand sich schnell zurecht. Ihre Fachoberschulreife machte sie in Grevenbroich, wo sie in Anne Behrends eine Lehrerin fand, die sie förderte. Mit ihrem Ehemann zog Bouchra, die in einer Kita arbeitete, zunächst nach Mönchengladbach und später nach Gierath. Schon als die Kinder klein waren, schöpfte sie an zwei bis drei Abenden „Energie aus der Malerei“. Mehr als ein Geschäft war ihr Fachgeschäft für Schul- und Bastelbedarf, das sie 18 Jahre führte und in dem sie Mal- und Bastelkurse für Kinder gab. Vor drei Jahren beendete sie die Etappe der Selbstständigkeit und widmete sich wieder stärker ihrer Leidenschaft der Malerei.