1. Mai in Grevenbroich Gewerkschafter fordern Arbeitgeber zu Tariftreue auf

Grevenbroich · Auch in Grevenbroich hat es zum Tag der Arbeit am 1. Mai eine Kundgebung gegeben – eine Veranstaltung in kleinem Rahmen vor dem Alten Rathaus, die parallel zum City-Trödel in der Innenstadt stattfand.

02.05.2024 , 12:17 Uhr

Siegfried Dörr bei seiner Rede zur Maikundgebung vor dem Alten Rathaus. Foto: IGBCE

Organisiert worden war die Kundgebung von der hiesigen Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) um deren Vorsitzenden Hubert Esser. Aus der Politik vertreten waren die SPD und die Linkspartei. Es sprach unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Edmund Feuster (SPD), der die Wichtigkeit der Gewerkschaften für den sozialen Ausgleich in Deutschland hervorgehoben hat. Hauptredner war allerdings der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Rhein-Erft-Kreis, Siegfried Dörr. Wie Walter Rogel als stellvertretender Vorsitzender der IGBCE-Ortsgruppe Grevenbroich mitteilte, forderte Dörr in seiner Rede bessere Lebensbedingungen auch in Grevenbroich. Im Fokus: die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und die Gestaltung des Strukturwandels. Dörr ging dabei auch auf ein aktuelles und vor allem Grevenbroich-spezifisches Thema ein: auf den Erhalt des Elisabeth-Krankenhauses, über das kürzlich eine neue Debatte entflammt ist. Siegfried Dörr kritisierte ferner die soziale Schieflage, unter anderem mit der Aussage „Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer mehr“. Er forderte die Arbeitgeber schließlich zur Tariftreue auf. Sie sollten sich nicht durch kurzfristiges Denken dazu verleiten lassen, sich aus der Tarifbindung zu verabschieden, hieß es.

(cka)