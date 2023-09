Demo vor Kreistagssitzung in Grevenbroich Gewerkschaften fordern Brückenstrompreis

„Statt sich zum Industriestandort Deutschland zu bekennen und schnell in die Transformation zu starten, habe die Bundesregierung vor wenigen Wochen in Meseberg die wichtige Zukunftsentscheidung „Brückenstrompreis“ vertagt, beklagt Dinah Trompeter. In dieser Woche will die IG Metall den Druck erhöhen, „damit sich die Politik bewegt“.