Bilanz der Beratungsstelle : Gewalt gegen Frauen nimmt weiter zu

Grevenbroich Die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Gleichzeitig zeigt sich auch ein Negativtrend. Die Gewalt an Frauen nimmt weiter zu.

Allerdings werden auch immer mehr Fälle bekannt und mitbetreut, seitdem die Kreispolizei die Übergriffe an „Frauen helfen Frauen“ auch direkt meldet: So wurden im vergangenen Jahr direkt von der Polizei aus Grevenbroich sogar 60 Fälle gemeldet, in Neuss waren es 116 und neun in Jüchen. Insgesamt suchten aber 313 Frauen Hilfe nach Gewalt bei dem Verein und in den Beratungsstellen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen. Als häusliche Gewalt wurden davon 124 Fälle in der Statistik erfasst. Gut ausgelastet ist laut Barbara Baik die Frauensprechstunde, die sie einmal wöchentlich im St. Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich anbietet.