Wildtierfütterung im Freigehege Nur gesunde Leckerlis für Hirsch und Kamerunschaf

Kinder können die professionellen „Fütterer“ des Forstbauhofs begleiten und dürfen dabei auch einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dieses Freizeit-Angebot ist neu in Grevenbroich. „Leider kam am Wochenende niemand“, bedauert SDW-Vorsitzende Martina Koch, die aber aus der Not eine Tugend machte. Kurzerhand wurden die Besucher des Kinderspielplatzes im Wildfreigehege zu einer kostenlosen Führung eingeladen.