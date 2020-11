Grevenbroich : Gestohlenes E-Bike ganz schnell gefunden

Grevenbroich Die Polizei konnte den mußmaßlichen Dieb nahe des Abstellortes an der Straße Am Zehnthof stellen.

Den Diebstahl ihres E-Bikes hatte eine Frau am Donnerstag Morgen in der Polizeiwache angezeigt. Sie hatte es „Am Zehnthof“ an einen Laternenmast angekettet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei nicht nur schnell das E-Bike unweit des Abstellortes finden, sondern auch den mutmaßlichen Dieb, einen 34-Jährigen, dingfest machen und zur Wache bringen. Kurz nach der Tat erhielt die Frau somit ihr E-Bike zurück.