Einsatz in Grevenbroich : Gestohlener Motorroller im Sodbach versenkt

Einsatz in Grevenbroich

Grevenbroich Polizei und Feuerwehr in Grevenbroich haben sich am Samstagmittag mit Diebesgut beschäftigen müssen, das die Täter auf ungewöhnliche Weise entsorgt hatten.

Ein in dem Gewässer unterhalb der B 59 nahe des Schwarzen Wegs liegender Motorroller war am Samstagmittag Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr. Sie war gerufen worden, weil Betriebsstoffe wie Öl drohten, in den Sodbach zu fließen. Die Einsatzkräfte haben das Gefährt geborgen – Maßnahmen wegen einer Ölverschmutzung im Wasser mussten laut Feuerwehr aber nicht mehr getroffen werden.