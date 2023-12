Wiedersehen im Albert-Schweitzer-Haus in Grevenbroich Bruder und Schwester finden nach 34 Jahren wieder zusammen

„Unsere Kindheit war nicht schön“, sagt Jakob Noll, der wie seine Schwester Elisabeth (85) in Gustorf geboren wurde. Als der Vater im Krieg war und die Mutter ein drittes Kind von einem anderen Mann erwartete, kam es – vorangetrieben durch die Großeltern – zur Scheidung des Ehepaars. Forciert vom Jugendamt, landeten Elisabeth und Jakob in einem Heim für Kinder aus zerrütteten Ehen in Büderich, die kleine (mittlerweile verstorbene) Halbschwester Else musste in ein Heim in Bonn.