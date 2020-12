Langjähriger Vorsitzender starb im Alter von 80 Jahren : Geschichtsfreunde trauern um Friedrich Schmitz

Grevenbroich Der Geschichtsverein trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Friedrich Schmitz. Der Wevelinghovener verstarb im Alter von 80 Jahren nach einem Sturz und einem anschließenden Krankenhausaufenthalt.

Friedrich Schmitz war Jurist. 1978 übernahm der Stelle des Notars in seiner Heimatstadt Wevelinghoven. Dieses Amt übte er 32 Jahre aus, bis er in den Ruhestand trat. Bis zuletzt übernahm Schmitz regelmäßig in den Sommermonaten die Vertretung in einem auswärtigen Notariat. Neben seinem Beruf, der ihm auch stets Berufung war, galt seine ganze Leidenschaft immer schon der Heimatforschung.