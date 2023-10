Einzelhandel in Grevenbroich „Upper River“ soll die Innenstadt in der Weihnachtszeit zusätzlich beleben

„Upper River“ haben Ulrike Oberbach und Gabriele Gertoberens ihren Laden genannt, der am Samstag erstmals seine Türen öffnet. Und der Name passt: Denn das Geschäft liegt tatsächlich über dem Fluss namens Erft, der sich gleich nebenan in Richtung Museum bewegt. Nur binnen einer Woche wurde das kleine Kaufhaus in einem Leerstand an der Bahnstraße aus dem Boden gestampft. Bis Ende Dezember wird es geöffnet haben.