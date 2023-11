Wilhelm-von Humboldt-Gesamtschule in Grevenbroich Schule startet Berufsorientierung mit VR-Brille

„Die Firma ,Dein erster Tag‘ aus Berlin war auf uns zugekommen. Wir haben die angebotenen VR-Brillen ausprobiert, ich fand es sensationell“, erzählt Titgens. Drei VR-Brillen hat die Schule für die Berufsorientierung beschafft. „Unsere Schüler absolvieren in den Stufen Neun und Zehn Praktika, aber nicht immer wird ein Platz in dem Beruf angeboten, für den sie sich interessieren“, erläutert der 45-Jährige. Ein weiteres neues Einsatzfeld sei in der achten Stufe, in der Jugendliche per VR-Brille in verschiedene Berufe hineinschnuppern, oder besser gesagt, hineinblicken. „Die VR-Brillen sind eine gute Chance, in kurzer Zeit Einblick in viele unterschiedliche Unternehmen zu erhalten“, ist Schulleiterin Julia Herzberg begeistert.