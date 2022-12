Grevenbroicher Schüler schnuppern „akademische Luft“ Gesamtschule erneuert ihre Kooperation mit Hochschule

Die Heranführung der Oberstufenschüler an das Universitätswesen ist eines der Hauptziele der Kooperation; damit sollen Schwellenängste überwunden werden. In einer Projektwoche lernen die Schüler in kleinen Gruppen das Leben und Arbeiten an der Hochschule kennen, erleben hohe Anforderungen, Zeit- und Leistungsdruck sowie Erfolge nach der Anstrengung.