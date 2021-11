Gesamtschule in Grevenbroich : Schüler setzen Zeichen gegen Antisemitismus und Ausgrenzung

Grevenbroich Ein Zeichen setzten rund 150 Grevenbroicher, die an der zehnten, von Schülern und Lehrern der Projektgruppe „Käthe-Kollwitz-Gesamtschule gegen das Vergessen“ organisierten Gedenkfeier teilnahmen.

„Für das Böse reicht es, wenn die Guten nichts tun“ – unter diesem Motto stand die Mahn- und Gedenkfeier anlässlich des Progroms 1938, als Nationalsozialisten in Grevenbroich und überall im Land Synagogen schändeten, Juden in Konzentrationslager brachten, sie töteten oder in den Freitod trieben.

Für die Konzeption der Feier zeichneten Lehrer Thomas Jentgens und Reinhold Stieber, ehemaliger Lehrer, verantwortlich. Eine Änderung nach der Corona-bedingten Zwangspause 2020: Statt wie früher auf dem Synagogenplatz, der zurzeit umgebaut wird, gedachten Schüler, Eltern und viele andere am jüdischen Friedhof Stadtmitte der Opfer. Das Programm ist jedes Jahr anders, Schüler und Lehrer beweisen Kreativität, etwa in der von Ex-Lehrer Klaus Grolms gesungenen „Geschichtsstunde“. „Wo sind all die Sterns geblieben, ich kann nicht glauben, dass niemand etwas weiß“, lässt er einen Zeitzeugen zur verfolgten Grevenbroicher jüdischen Familie fragen. Auch etliche ehemalige Gesamtschüler bleiben in der Gruppe aktiv. „Wir haben gedacht, wir sind in unserer Gruppe nur wenige – aber wir haben viel erreicht“, sagte eine junge Frau.