Arbeitsgemeinschaften in Grevenbroich : Gesamtschüler haben die Qual der Wahl

Südstadt Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule stellte an zwei Nachmittagen ihr umfangreiches AG-Programm vor. Für die Schüler war es nicht leicht, eine Auswahl zu treffen.

In der letzten Woche vor den Ferien ist an der Käthe-Kollwitz Gesamtschule noch einiges los. So wurde den Schülern der fünften bis siebten Jahrgangsstufe am Dienstag- und Mittwochnachmittag in der Mensa das neue AG-Angebot für das kommende Halbjahr vorgestellt. „Wir wollen es den Kindern dadurch leichter machen, sich für eine neue AG zu entscheiden“, erklärt Konstantin Habich, Ganztagskoordinator der Gesamtschule.