Politik in Grevenbroich Geplante Revier-S-Bahn hochgestuft

„Neben den massiven Investitionen in die Bahn sind die beschlossenen Beschleunigungen der Genehmigungsverfahren ganz zentral“, sagt Daniel Rinkert. „Mit dem Hochstufen der Schienenprojekte im Rheinischen Revier in das sogenannte überragende öffentliche Interesse beschleunigen wir massiv den Ausbau der Revier-S-Bahn.“ Nach den Planungen sollen in Grevenbroich künftig drei S-Bahn-Linien halten. Damit werde die Schlossstadt ein wichtiger Knotenpunkt für den Bahnverkehr nach Köln, Düsseldorf und Aachen, sagt Rinkert. Das sei „ein Meilenstein für die Schieneninfrastruktur in Grevenbroich, Rommerskirchen und Neuss“.