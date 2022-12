Verkehr in Grevenbroich Geplante Fahrradstraße sorgt für Wirbel

Eigentlich war im Bau-Beirat schon alles besprochen worden. Aus der Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt soll Grevenbroichs erste Fahrradstraße werden. Dafür hatte sich die Mehrheit der Bau-Politiker im November stark gemacht – damit war ein endgültiger Beschluss im jetzt tagendenden Verwaltungsrat der Stadtbetriebe zu erwarten. Dass es am Donnerstag Abend anders kam, lag an einer nicht unwesentlichen „Kleinigkeit“.