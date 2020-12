Schule in Grevenbroich : Geldpreis fürs Pascal-Gymnasium

Grevenbroich Das „Pascal“ ist bereits zum fünften Mal als „Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet worden. Damit ist erneut ein Preisgeld von 15.000 Euro verbunden, das in Gesundheits-Projekte investiert werden soll.

Das Pascal-Gymnasium ist am Dienstag von der Unfallkasse NRW erneut mit dem Entwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet worden. Bereits zum fünften Mal geht der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Titel an die Bildungseinrichtung am Schwarzen Weg. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr landesweit 241 Schulen für diesen Wettbewerb beworben, 43 von ihnen erhalten die begehrte Auszeichnung.