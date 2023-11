„Geldbunker“ am Supermarkt geht in Betrieb Volksbank und Sparkasse kooperieren in Neuenhausen

Neuenhausen · Kunden von Volksbank und Sparkasse können in Neuenhausen nun am selben Automaten kostenfrei Bargeld ziehen. Das „Kooperations-Modell“ wurde jetzt an der Wupperstraße freigeschaltet, kurz nach der Eröffnung des neuen Supermarktes.

17.11.2023 , 13:00 Uhr

Rund 30 Tonnen Stahlbeton wurden in dem neuen „Geldbunker“ verbaut. Foto: Staniek, Dieter

Bereits Mitte Oktober war an der Wupperstraße ein Schwerlasttransport mit einem Selbstbedienungs-Pavillon eingetroffen. Der Aufbau des etwa zwölf Quadratmeter großen Fertigbaus konnte zwar schnell abgeschlossen werden. Doch fehlende technische Teile verzögerten eine rasche Inbetriebnahme. Nachdem nun alle Tests durchlaufen sind, steht dem Live-Betrieb nichts mehr im Wege. Der SB-Pavillon besteht aus 30 Tonnen Stahlbeton. Damit soll er – wie sein Pendant in Kapellen – mit zu den sichersten Geldautomaten im Umkreis gehören. „Wir hoffen, dass die massive Bauweise und die neuesten Sicherheitsstandards ausreichen, um Kriminellen die ,Lust‘ an einem möglichen Einbruch oder einer Sprengung schon im Vorfeld zu nehmen“, sagt Jörg Holz, Vorstandsmitglied der Volksbank Erft. Sollte jemand auf die Idee kommen, den „Geldbunker“ in die Luft zu jagen, seien die Bewohner im direkten Umkreis geschützt. Dafür sorge die massive Bauweise. Peter Dederichs (l.) und Jörg Holz am neuen Geldautomaten an der Wupperstraße. Foto: Volksbank Erft Die neue SB-Stelle in Neuenhausen ist mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker ausgestattet und täglich von 7 bis 21.30 Uhr geöffnet. Während der übrigen Zeiten bleibt die Anlage geschlossen. Der Automat ermöglicht sowohl den Kunden der Sparkasse Neuss als auch der Volksbank Erft kostenfreie Bargeldverfügungen. Lediglich den Kontoauszugsdrucker können ausschließlich die Kunden der Volksbank nutzen. Sowohl Peter Dederichs, Leiter des Bereichs Organisation bei der Sparkasse, als auch Volksbank-Vorstandsmitglied Jörg Holz freuen sich über die Zusammenarbeit: „Wir kooperieren zum Wohle unserer Kunden in Neuenhausen. Sie sparen dadurch den Weg zu Geldautomaten in anderen Ortschaften.“ Der Volksbank-Geldautomat an der Hauptstraße war bereits vor einigen Monaten geschlossen worden – auch aus Sicherheitsgründen, da sich darüber Wohnungen befinden.

(wilp )