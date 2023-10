Volksbank und Sparkasse kooperieren in Grevenbroich „Geldbunker“ am neuen Norma soll mit einer Woche Verspätung an den Start gehen

Kunden der Sparkasse Neuss in Neuenhausen stehen seit zehn Tagen vor einem verbarrikadierten SB-Pavillon: Der Geldautomat ist abgebaut worden. Die Sparkasse verweist auf einen neuen Automaten, der zur Eröffnung des Norma-Marktes an der Wupperstraße in Betrieb gehen soll. Gemeint ist damit ein Gerät, das die Volksbank Erft und die Sparkasse Neuss gemeinsam betreiben wollen. Kunden beider Banken sollen dort künftig gebührenfrei Geld abheben können.