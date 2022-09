Täter entkamen mit einem SUV : Geldautomat in Hemmerden gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Geldautomat in Hemmerden gesprengt. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Hemmerden In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 2.35 Uhr zu einer Detonation eines Geldautomaten auf dem Kirchplatz in Hemmerden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zerstörten mindestens drei Täter einen frei stehenden Geldautomaten mittels Sprengmittel.

Die Polizei erhielt über Zeugen Kenntnis vom Vorfall. Durch verdächtige Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden, beobachteten Anwohner drei Männer, die am „Häuschen hantierten“. Einer der Tatverdächtigen sei dabei im Auto geblieben, seine Mittäter agierten am Automaten selbst. Nach Angaben der Zeugen hätten diese Stirnlampen getragen und seien anschließend in einem SUV in Richtung Landstraße geflüchtet.