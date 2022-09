Dreister Diebstahl an Grevenbroicher Ampel : Dreister Diebstahl an der Ampel: Geld aus Auto geklaut

Dreister Diebstahl an der Ampel: Geld aus Auto geklaut

Dreister Diebstahl an Grevenbroicher Ampel

Grevenbroich Während er an einer Ampel in Grevenbroich wartete, fiel ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Bedburg dreisten Dieben zum Opfer. Unbekannte hatten den Kofferraum seines Fahrzeugs geöffnet und eine Kiste daraus gestohlen. Der Inhalt: Eine größere Geldsumme, die der Geschäftsmann bei einer Veranstaltung eingenommen hatte.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am frühen Sonntag Morgen auf der Landstraße 116 in Richtung Bedburg unterwegs. Als er gegen 2 Uhr an einer Rotlicht zeigenden Ampel warten musste, bemerkte er, dass jemand seinen Kofferraum öffnete und daraus eine Kiste mit den Tageseinnahmen entwendete.