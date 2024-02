Geeignetes Gelände in Grevenbroich gefunden Freilaufwiese für Hunde an der Süd-Anlage geplant

In seinen Bemühungen um ein Freilauf-Gelände für Hunde hat der vor wenigen Wochen gegründete Verein „Wuff und Wiese“ jetzt eine wichtige Hürde nehmen können: In der Südstadt wurde ein geeignetes Areal gefunden, das in der kommenden Woche den Mitgliedern des Umweltbeirates der Stadtbetriebe vorgestellt wird. Die rund 17.000 Quadratmeter große Fläche gehört zur Süd-Anlage und wird vom 1. FC nicht vollumfänglich genutzt. Zur Hälfte geteilt, soll sie künftig sowohl Sportlern als auch Hundefreunden zur Verfügung gestellt werden.