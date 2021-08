Angst vor Krankenhaus-Schließung : Stiller Protest auf dem Gehweg in Grevenbroich

Grevenbroich Stiller Protest Krankenhaus Elisabethrankenhaus Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Viele Grevenbroicher fürchten sich vor einer kompletten Schließung des Grevenbroicher Elisabethkrankenhauses. Nun sind am Wochenende an einigen Stellen Schriftzüge aufgetaucht - was da zu sehen ist?

(cka) An einigen Stellen im Stadtgebiet sind am Wochenende Schriftzüge auf Gehwege gesprüht worden. Unter einem Krankenhaus-Logo stehen die Worte „Schließung“ und „Nein“. Es handelt sich um einen stillen Protest, der auf die Diskussion um die Zukunft des Grevenbroicher Elisabethkrankenhauses abzielt. Welche Form einer medizinischen Versorgung es künftig in Grevenbroich geben wird, ist noch ungewiss und wird von der Geschäftsführung des kommunalen Krankenhausverbundes, dem Aufsichtsrat und auch von der Politik diskutiert. Wirtschaftlich steht das Haus stark unter Druck. Viele Grevenbroicher fürchten eine komplette Schließung. Einige haben bereits vor einigen Tagen erklärt, für das Hospital kämpfen zu wollen. Auch eine Demonstration wird vorbereitet.

Foto: D. Staniek

(NGZ)