Ausstellung „Schrittweise“ eröffnet Geflüchtete Künstlerinnen stellen ihre Arbeiten am Marktplatz aus

Grevenbroich · Geflüchtete Frauen und Mädchen, die in Grevenbroich eine neue Heimat fanden, haben sich in den zurückliegenden Monaten künstlerisch betätigt. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist jetzt in einem ehemaligen Juweliergeschäft zu sehen.

19.06.2024 , 04:50 Uhr

Ausstellungsmacherin Kirsten Adamek mit der ukrainischen Musikerin Olena Hizimchuk. Foto: Starthelfer Grevenbroich

Die Kreativgruppe für geflüchtete Frauen und Mädchen in Grevenbroich hat ihre erste Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Schrittweise“ präsentieren die großen und kleinen Künstlerinnen aus der Ukraine, Eritrea und Afghanistan ihre seit dem vergangenen Jahr entstandenen Kunstwerke. Das Projekt entstand 2023 aus einer Kooperation der Frauenberatungsstelle Neuss mit der Grevenbroicher Initiative „Starthelfer“. Die Künstler der Produzentengalerie Judith Dielämmer stellten ihre nicht genutzten Räumlichkeiten im ehemaligen Juweliergeschäft Poser am Markt für eine Ausstellung im Rahmen der Aktion „Grevenbroicher Kunstschaufenster“ zur Verfügung. Dort fanden sich jetzt die Akteurinnen mit ihren Familien und Freunden zur Eröffnung ein. Die von der kreativen Leiterin der Gruppe, Kirsten „Kiki“ Adamek, fachkundig in Szene gesetzten Exponate stießen bei den Besuchern auf Begeisterung. So multikulturell wie die Gruppenmitglieder war auch das Fingerfood-Buffet, zu dem viele der Künstlerinnen etwas beigetragen hatten. Höhepunkt der Feier war die musikalische Begleitung durch die in der Ukraine bekannte Bandura-Künstlerin Olena Hizimchuk. Zu den Klängen ihres Zupfinstruments trug sie mit kraftvoller Stimme ergreifende ukrainische Lieder vor. Bei der inoffiziellen Hymne „Ukraina“ sangen alle ukrainischen Gäste mit. Ihre teils zu Tränen rührende Lieder handelten von Liebe, Krieg und der Stärke des ukrainischen Volks. Die Organisatorinnen der Ausstellung, Kirsten Adamek und „Starthelferin“ Sabine Rosenthal-Aussem, waren hochzufrieden und freuten sich über die gelungene Veranstaltung. Die Schaufenster können in der kommenden Woche noch betrachtet werden. Gelegenheit zur Besichtigung im Innenraum besteht am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 14 Uhr.

(wilp )