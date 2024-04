170 Jugendliche besuchen Auschwitz-Birkenau Gemeinsame Gedenkstättenfahrt macht Grevenbroicher Schüler zu Augenzeugen

Zuvor hatte es während der fünfstündigen Führung durch das Stammlager und auf dem weitläufigen Gelände von Birkenau immer wieder, teilweise heftig geregnet. Nun kommen alle 170 Teilnehmer an der Gedenkstättenfahrt der weiterführenden Schulen Grevenbroichs in einem Kreis zusammen und halten gemeinsam inne. In der anschließenden Schweigeminute gedenken sie den 204 jüdischen Bürgern Grevenbroichs, die fast ausnahmslos im Holocaust ermordet wurden. Die jüngste von ihnen, Recha Katz, war gerade einmal zwei Jahre alt, als sie in Auschwitz in die Gaskammer gehen musste.