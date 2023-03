Grevenbroicher Vereine wehren sich Geballter Protest gegen Stadion-Abrisspläne

Vier Vereine mit rund 1000 Mitgliedern machen sich Sorgen um das Schlossstadion. Sie befürchten, dass sie in naher Zukunft ihre sportliche Heimat verlieren könnten. Anlass zur Unruhe gibt den Aktiven von TuS, Kanu-, Tennis- und Turnklub die sogenannte „Variante 2b“, die im Planungsprozess rund um die Entwicklung des Flutgraben-Quartiers aufgetaucht ist. Konkret geht es dabei um den Abriss des Stadions – und zwar zugunsten eines neuen Kirmesplatzes . . . den der Bürgerschützenverein an dieser Stelle gar nicht will.