Event mit Live-Musik geplant : Gastwirtin startet Aktion für die leukämiekranke Jenny

Kapellen Das Schicksal der an Leukämie erkrankten Jennifer Spainer aus Reuschenberg bewegt auch die Menschen in Grevenbroich. Ingrid Hausweiler aus Kapellen hat sich entschlossen: „Wir machen was.“

Die Gastwirtin organisiert zurzeit einen „Aktionstag für Jenny“, der am Sonntag, 9. August, in „Gretchens Restaurant“ an der Weimarstraße stattfindet. Ab 12 Uhr gibt es Speisen und Getränke zu Sonderpreisen. 20 Prozent der Einnahmen will Hausweiler der Deutschen Knochenmarkspender-Datei (DKMS) zur Verfügung stellen.

Markus Haep, der Lebensgefährte von Jennifer Spainer, freut sich über diese Aktion: „Das wird nicht nur Jenny, sondern auch anderen Menschen helfen, die an Leukämie erkrankt sind.“ Vor zwei Wochen, gerade zu dem Zeitpunkt, an dem das junge Paar in eine gemeinsame Wohnung ziehen wollte, erhielt die 29 Jahre alte Friseurmeisterin die Diagnose; die erste Chemo-Phase liegt bereits hinter ihr. Auch Freunde, Bekannte und Kollegen wollen sich engagieren und planen weitere Aktionen – etwa am 8. August vor dem Rewe-Markt in Reuschenberg.