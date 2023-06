Restaurant im Alten Schloss Grevenbroich Eröffnungstermin für neue Schloss-Gastronomie ist geplatzt

Temperaturen jenseits der 25 Grad, Sonne pur: Die neuen Betreiber des Restaurants im Alten Schloss hätten bei bestem Biergarten-Wetter einen Traum-Start hinlegen können. Doch daraus ist nichts geworden. Der Donnerstag, 15. Juni, als Eröffnungstermin ist geplatzt. Es ist das x-te Datum in Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Restaurants im Wahrzeichen der Stadt, das verstrichen ist. Allerdings: Anders als in den vergangenen Monaten vielfach versprochen, wird nun offensichtlich wirklich an einer Eröffnung gearbeitet.