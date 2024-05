Gartentage in Grevenbroich Markt für Pflanzenfreunde war wieder ein Erfolg

Stefan Brenzinger (38) ist Tischler und Bauingenieur. Er hat in Köln ein kleines Unternehmen, das „Aktion Grün“ heißt. Am Sonntag präsentierte er vor allem Nisthilfen für Wildbienen, unter anderem in Herzform. Er erzählte, dass er unter anderem Aufträge vom WWF und von der Stadt Köln bekommt. „Für Schulen entwerfe ich im Auftrag der Domstadt eine Naturforscherkiste“, verriet Brenzinger. Gleich nebenan gab Stefan Reith eine Kostprobe seines Könnens. Er hat eine Sehkraft von nur drei Prozent – diese drei Prozent reichen ihm aber, um diffizile Korbflechtarbeiten auszuführen. Das Weidenholz wurde drei Wochen feucht gehalten, was der Biegsamkeit und damit der besseren Verarbeitungsfähigkeit dient. Gabriele Böhm ist Vorsitzende des Vereins „Natur im Garten“ in Straelen. Wer nicht zu dicht an ihren Stand kam, ersparte sich ein Einsinken in den Schlamm. Gabriele Böhms Botschaft: „Ökologisch gärtnern bedeutet, ohne Torf, Kunstdünger und Pestizide zu gärtnern.“ Bei ihr gab es jede Menge Infomaterial. Warum Chemie gegen Blattläuse einsetzen, wenn der Ohrenkneifer gerne Blattläuse frisst? In einem schönen Garten ist Kunst so etwas wie das berühmte i-Tüpfelchen. Ursula Gabler aus Kapellen war begeistert: „Ich hatte rund 200 Margeriten aus gebranntem Ton mitgebracht – jetzt habe ich noch 30 bis 40“, erklärte sie am frühen Nachmittag. Die Blauen Schafe als Teil der „Blauen Friedensherde“ warben ebenfalls um die Gunst der vielen Besucherinnen und Besucher.