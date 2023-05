Für Pflanzenfreunde in Grevenbroich Gartentage locken zum Alten Schloss

„Wir wollten mit den Gartentagen an die Landesgartenschau in Grevenbroich vor mehr als 30 Jahren erinnern“, sagt Andrea Conrads-Wendtland. Sie ist neben Ulrike Oberbach eine der beiden ehrenamtlichen Organisatoren der Tage. „Ohne die Stadt als Veranstalter wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Conrads-Wendtland. So gehört auch Andrea Istas von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zum Vorbereitungsteam. Was das Motto der Tage betreffe, gehe es um Klimawandel und damit auch um besondere Pflanzen und Bäume, um insektenfreundliche Stauden, die auch mit Trockenheit umgehen könnten. „Wir wünschen uns, dass wir von den Schottergärten wegkommen und möchten Menschen wieder zum Gärtnern ermuntern“, sagt Conrads-Wendtland. Klimaresistente Pflanzen im eigenen Garten seien notwendig, sagt Ulrike Oberbach. „Wir haben Klimaverlierer, zum Beispiel die Bauernhortensie oder den Rhododendron. Die tun sich schwer mit Klimaveränderungen.“ Andere Pflanzen, die früher nicht heimisch waren, kämen nun in Grevenbroich gut zurecht. Oberbach nennt als Beispiel Präriepflanzen, die in Kies- und Sandflächen wachsen könnten. So findet sich in der Ausstellung auch Pampasgras, das in der klimagewandelten Stadt gern heimisch werden möchte. Dies gilt auch für die Sukkulenten, Pflanzen mit dicken, fleischigen Blättern, die Wasser speichern können. Aussteller Sebastian Wittek hat viele davon und manche sind besonders: „Ich habe lebende Steine“. Sie sehen aus wie dunkle Flussbett-Kiesel, sind aber Pflanzen.“