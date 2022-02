Straßenverkehr in Wevelinghoven : Gartenstädter drängen auf neue Anbindung

Grevenbroich IG Wevelinghoven pocht auf Versammlung zu Mevissen – und fordert weiter Anschluss an die Kreisstraße 10 oder die Landesstraße 361.

Der Protest geht weiter: „Gartenstadt sucht Anschluss an die L 361/K10“ ist auf einem Plakat zu lesen, „Wevelinghoven erstickt“ (am Verkehr) auf einem anderen. Auf etlichen Bannern machten und machen die Gartenstädter auf ihre Anliegen aufmerksam: Die Interessengemeinschaft Wevelinghoven fordert unter anderem den Anschluss des Baugebiets An Mevissen mit künftig 300 Wohneinheiten an eine der überörtlichen Straßen. Und die IG pocht auf die Info-Versammlung zum Baugebiet, die die Stadt bereits für November 2021 angekündigt hatte. „Wir wollen endlich wissen, was in den Verkehrsgutachten steht“, erklärt Elke Heinze, Vertreterin der IG, in der sich rund 100 Bürger zusammengefunden haben.