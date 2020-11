Park in Grevenbroich : Gartenschauteich bekommt im März eine neue Folie

Vom Schlamm befreit: Der Gartenschauteich wird 2021 saniert. Foto: Stadt GV

Grevenbroich Als der undichte Gartenschauteich aus Kostengründen in ein Beet verwandelt werden sollte, war der Protest dagegen laut. Nun hat die Stadt verraten, wie das Gewässer Schritt für Schritt saniert werden soll.

Die Stadt hat ihren Rettungsplan für den Gartenschauteich präzisiert. In den zurückliegenden Wochen wurde die rund 500 Quadratmeter große Fläche gesäubert. Mitte März 2021 soll eine neue Folie ausgerollt werden, so die Stadt. Je nach Witterungslage sollen die weiteren Arbeiten bis Mitte April dauern. Dabei werde unter anderem an der tiefsten Stelle des Teichs eine Mulde angelegt, um künftig den Schlamm leichter abpumpen zu können. Danach werde der angrenzende „Sumpfbereich“ mit den entsprechenden Pflanzen neu gestaltet.

Der Teich ist ein wesentliches Element des Gartenschaukonzeptes von Georg Penker. Seine Erneuerung steht in einer Reihe mit der Herrichtung anderer prägender Elemente aus dieser Zeit. So wurde unter Regie des Verkehrsvereins beispielsweise das Ettl-Rad saniert, und auch die „Pappelmänner“ wurden – allerdings an neuer Stelle - erneuert.

Die Teich-Rettung haben vier Sponsoren möglich gemacht. Für die Kosten von rund 20.000 Euro kommen der Förderverein Stadtpark, die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) und die Firma AS Arbeitsschutz GmbH/Nitras Safety Products aus Bedburg auf, deren Inhaber in Grevenbroich wohnen. Hinzu kommt nach Angaben von Bürgermeister Klaus Krützen ein vierter Sponsor, der nicht genannt werden wolle.